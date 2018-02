"A metà 2016 aprirà la stazione della Metro C a San Giovanni". No, contrordine: "Aprirà in autunno del 2017". C'eravamo sbagliati: "Aprirà entro il 2017". No, aprirà a gennaio 2018. No a febbraio. Anzi a marzo, domenica 4 marzo quando si voterà alle Politiche e alle Regionali, così la sindaca Raggi e il Movimento 5 Stelle potranno utilizzare l'inaugurazione per avere più voti. "No, è una bufala della stampa", non aprirà il 4 marzo. L'ultimo annuncio: "Aprirà entro un mese e mezzo, al massimo due da oggi (12 febbraio)". Quindi entro aprile. Basta. L'ennesima data, dopo mesi di indiscrezioni, mezze frasi e smentite. Ora basta: i romani meritano di sapere quando aprirà, ma per davvero, la stazione della Metro C a San Giovanni, una stazione che formalmente è stata già inaugurata, alla presenza dei cittadini, della stampa e della sindaca, praticamente un anno fa. Quest'estate, per procedere agli ultimi lavori per la stazione di interscambio, è stato addirittura chiuso un tratto della Metro A provocando disagi non indifferenti ai cittadini.

Ma niente: la stazione ancora non apre e ancora non c'è una data certa, solo annunci, indiscrezioni, mezze frasi da parte dell'amministrazione capitolina. I romani non solo meritano di sapere quando aprirà, ma meritano di conoscere cosa succederà una volta aperta: è stato predisposto un potenziamento della Metro A? Che succederà quando molti dei passeggeri della Metro C si riverseranno la mattina alla stazione San Giovanni della Metro A? Dovranno risalire in superficie o è già stato ultimato un tunnel sotterraneo di interscambio? E la Metro C, negli orari di punta, ogni quanti minuti passerà? È ora delle risposte.