Slitta ancora l'apertura della stazione della Metro C a San Giovanni. Oggi è stato il presidente della commissione Trasporti in Campidoglio, Enrico Stefàno, Movimento 5 Stelle, a indicare una nuova data: "L'inaugurazione avverrà al più tra un mese e mezzo, da oggi due mesi al massimo". Cioè all'inizio di aprile. Il consigliere pentastellato ha risposto così a una domanda di una consigliera del Pd nel corso della riunione della commissione sulla riorganizzazione dei trasporti pubblici di superficie proprio in vista dell'apertura della nuova stazione. Dopo la stazione San Giovanni dovrebbero aprire le stazioni di Amb Aradam e Fori Imperiali.

La riorganizzazione degli autobus dopo l'apertura.

La Metro C a San Giovanni consentirà "un risparmio di 300mila chilometri circa, per l'esattezza 297mila, che pensavamo di restituire alle periferie del V e VI municipio, per fare in modo che tutti i quartieri di queste periferie abbiano un collegamento con la METRO C", hanno spiegato i tecnici di Agenzia per la Mobilità. In pratica il bus 51, che oggi collega la stazione di Lodi, attuale capolinea della Metro C, al centro storico e a San Giovanni avrà il suo nuovo capolinea proprio nella piazza della nuova stazione e passerà per viale Castrense. Sarà inoltre "tagliato un tratto della linea 81, che oggi fa capolinea a Malatesta e invece farà capolinea a Lodi, ma ci sarà una nuova linea, il 77, che da Piramide farà fermata alla METRO C San Giovanni, passando per via Cilicia e tornando a Piramide. Il 77 collegherà METRO A e METRO B direttamente a Piramide, decongestionando la fermata di Colosseo, uno dei due punti più utilizzati, insieme a Piazza Venezia, sulla linea 51 attuale". "Sarà soppressa la linea 673, da Rho a piazza Zama, e la tratta che rimarrebbe non servita sarà coperta in parte da un ampliamento del percorso del 715, mentre nell'altra parte ci sarà il nuovo 77 che servirà le restanti zone scoperte".