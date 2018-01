Secondo quanto scrive Giovanna Vitale su la Repubblica, Virginia Raggi starebbe lavorando per accelerare i tempi per l'apertura della nuova stazione della Metro C a San Giovanni. Un'opera il cui completamento è atteso da migliaia di cittadini e che la sindaca, secondo la cronista del quotidiano romano, vorrebbe aprire il prossimo 4 marzo, il giorno in cui si voterà per le elezioni politiche e quelle regionali.

"Questa apertura slitta ormai da mesi, ma da qualche giorno tutto il Campidoglio lavora solo per questa inaugurazione. L'intento evidente è quello di far dimenticare i disastri della Raggi, ma soprattutto di offrire una platea alla campagna elettorale a Luigi Di Maio, così come la fallimentare sindaca di Roma ha già provato con la festa di Capodanno al Circo Massimo", dichiara in una nota il vice segretario del Partito democratico del Lazio Enzo Foschi. "Temiamo – dichiara ancora – che questa apertura sia solo un escamotage elettorale. E siamo preoccupati inoltre che, per riuscire nell'inaugurazione, non si tengano conto di tutte quelle autorizzazioni e prove che renderebbero questa apertura pericolosa per i passeggeri".

Ferrara (M5s): "Solita fake news"

Per Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, "la coincidenza tra l’apertura della stazione di San Giovanni della Metro C con le elezioni è la solita fake news in vista del voto. Semplicemente si tratta di fantasticherie delle opposizioni, avvezze a questo tipo di azioni. La smettano di fare i ‘gomblottisti’. Un po’ di serietà non farebbe male. Insomma, l’opposizione è come Tafazzi: pur di attaccare il M5S e la sindaca Raggi, sperano che la linea C della metropolitana non apra mai. Chissà cosa ne pensano i cittadini di questo vecchio modo di fare politica?”.