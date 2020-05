Barberini riaperta anche ai passeggeri in entrata nella stazione dopo oltre un anno di chiusura, ben 420 giorni. La centralissima fermata, interdetta nella scorsa primavera a seguito del crollo di un gradino della scala mobile e riaperta parzialmente a febbraio solo per i passeggeri in discesa dai convogli e in uscita, è tornata di nuovo accessibile ai viaggiatori a inizio servizio di oggi, venerdì 15 maggio. All'interno della stazione sono al momento in funzione quattro scale mobili su sei, due in entrata e due in uscita, con due impianti ancora non utilizzabili. A comunicare la riapertura Atac, che ieri ha reso noto come la decisione sia stata presa "tenendo conto degli ultimi provvedimenti normativi sull'emergenza sanitaria emanati dal Governo e dei flussi massimi di passeggeri stabiliti dalle norme regionali".

Atac: "Rispettare distanziamento sociale"

L'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino in occasione della riapertura ha ricordato ai passeggeri come per tutte le altre stazioni, anche a Barberini dovranno rispettare le nuove regole di viaggio previste dalla fase 2, ossia l’obbligo di indossare una mascherina che copra naso e bocca, il rispetto della distanza sociale di un metro e il divieto di utilizzo dei posti a sedere contrassegnati da apposita segnaletica. Inoltre spiega Atac: "Nelle stazioni i flussi di accesso e uscita sono separati, sulla banchina di attesa treni è necessario posizionarsi a seconda delle indicazioni presenti sul pavimento. Prima di salire a bordo dei treni, bisogna permettere agli altri passeggeri di scendere". Accessi ai treni e alle stazioni della metropolitana e delle ferrovie che, ricorda Atac, potranno essere temporaneamente limitati in base all'affluenza. E raccomanda ai viaggiatori di "rispettare un'eventuale attesa fuori della stazione seguendo le indicazioni del personale, senza creare assembramenti".