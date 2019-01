"Con Pietro Calabrese e Giuliano Pacetti ci siamo subito recati alla stazione della metro A Barberini dopo la chiusura. Politica è vicina ai cittadini e lavora a fianco dell'azienda per ridurre i disagi e tornare quanto prima alla normalità. Grazie e scusateci". A scrivere è Enrico Stefàno, presidente della Commissione capitolina Mobilità, ed esponente di punta del Movimento 5 stelle in Campidoglio. Le "scuse" ai romani e la rassicurazione che si è a lavoro per superare i disagi di queste settimane, è arrivata dopo che questa mattina si sono verificati gli ennesimi problemi sulla linea A della metropolitana: prima con rallentamenti per un guasto a San Giovanni, dopo con la chiusura della stazione di Barberini.

Quello dell'efficienza dei trasporti pubblici rappresenta la prima emergenza da affrontare al momento per la giunta di Virginia Raggi. La svolta dovrebbe arrivare con i 425 milioni messi sul tavolo dal ministero dei Trasporti per finanziare i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della linea A e B della metropolitana, e con l'acquisto e il noleggio di nuovi bus nei prossimi tre anni per quanto riguarda il trasporto di superficie. Superato lo scoglio del concordato e scongiurato così il fallimento di Atac, per il Movimento 5 stelle il 2019 sarà l'anno della svolta per i trasporti, così come spiegato dall'assessora Linda Meleo negli studi di Fanpage.it: "Nel prossimo triennio oltre un miliardo di euro investito per i trasporti di Roma Capitale, il 2019 sarà l'anno della mobilità in città. Arriveranno entro giugno 227 nuovi autobus. Atac sta lavorando, per migliorare il servizio di superficie anche ricorrendo al noleggio di 100 autobus".