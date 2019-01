Chiusa la Stazione Barberini della metro A di Roma questa mattina, giovedì 24 gennaio. Non c'è pace per gli utenti che utilizzano il servizio di trasporto pubblico per muoversi in città. A comunicarlo Atac, che ha informato i passeggeri del disservizio con un post pubblicato su Twitter, spiegando che è dovuto a "verifiche tecniche agli impianti di translazione". Secondo quanto riporta l'azienda, si tratterebbe di accertamenti in corso, la Stazione è stata riaperta intorno alle 11.30. I treni transitano senza fermarsi tra Spagna e Termini, saltando due fermate. Gli utenti che devono raggiungere il centro possono utilizzare le vicine fermate di Termini e Spagna, mentre resta ancora chiusa la fermata Repubblica, dopo la rottura della scala mobile dello scorso ottobre. I passeggeri hanno segnalato a Fanpage rallentamenti lungo tutta la linea A, a causa di un guasto tecnico a San Giovanni e sulla metro C, con treni che passano ogni 15 minuti. Risulta regolare al momento invece la circolazione ferroviaria, dopo l'inconveniente di ieri pomeriggio, quando durante il temporale un fulmine è caduto vicino alla Stazione Ostiense. Questa mattina ci sono stati rallentamenti sulla linea, tra San Pietro e Ottavia, a causa di un inconveniente alla rete elettrica di alimentazione.

Fulmine caduto vicino alla Stazione Ostiense

La circolazione ferroviaria è stata sospesa intorno alle ore 17 del pomeriggio di ieri a causa di un guasto agli impianti di circolazione provocato da un fulmine caduto nei pressi della Stazione Ostiense. Il disagio ha interessato le linee da Roma verso Fiumicino, Viterbo e Civitavecchia, con cancellazioni e ritardi fino a un'ora. Un pomeriggio terribile per i pendolari che oltre al disagio di spostarsi verso e fuori città con il maltempo, hanno dovuto subire per l'ennesima volta, un grave disservizio. In tanti si sono lamentati segnalando a Fanpage di essere rimasti in attesa dei treni al freddo in Stazione fino a un'ora.