in foto: Il tabellone segna ritardi fino a 60 minuti sulla tratta Roma–Firenze

Circolazione ferroviaria in tilt nella tratta tra Roma Ostiense e Roma Tuscolana, che oggi pomeriggio è rimasta sospesa a causa di un guasto tecnico alla Stazione Ostiense. Le linee interessate sono FL1, Roma – Fiumicino Aeroporto; FL3, Roma – Viterbo; FL5, Roma – Civitavecchia. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. I treni hanno registrato cancellazioni e ritardi fino a un'ora, come segnalato dai pendolari a Fanpage.

Su Twitter Astral Infomobilità ha comunicato agli utenti il disagio: "Ritardi, cancellazioni o limitazioni per verifiche tecniche, causa maltempo". Il traffico è ripreso intorno alle ore 18 e la circolazione sta tornando regolare su quasi tutte le tratte, come comunica una nota di Trenitalia. Nella giornata di oggi, mercoledì 23 gennaio, la pioggia si è caduta a Roma e in provincia, provocando diversi disagi, e le precipitazioni stanno continuando anche in serata.