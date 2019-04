Linea A della metropolitana di Roma chiusa nel mese di agosto per sostituire i binari. La decisione del Campidoglio e di Atac è arrivata a seguito del deragliamento avvenuto giovedì mattina nella stazione di Anagnina. La fermata è rimasta interdetta agli utenti per diverse ore, in attesa dell'intervento dei tecnici, ma fortunatamente nell'incidente non è rimasto ferito nessuno. Si tratta solo dell'ultimo episodio che ha coinvolto la linea A della metropolitana di Roma, dopo il crollo della scala mobile dello scorso ottobre alla fermata di Repubblica al quale ha fatto seguito mesi dopo anche la chiusura di Barberini e Spagna. La condizione dell'infrastruttura è visibilmente al collasso e necessita di manutenzione straordinaria, per garantire un trasporto sicuro, senza incidenti. Sotto la lente d'ingrandimento la tratta tratta Anagnina-Ottaviano aperta nel 1980.

Quando chiude la metro A: i lavori

I cantieri saranno disposti nelle due settimane a ridosso di Ferragosto. Il Campidoglio ha confermato a Fanpage che tra gli interventi che verranno eseguiti, ad essere sostituiti sanno sicuramente i deviatoi, ossia il tracciato di scambio che congiunge due o più binari, consentendo ai convogli di passare dall'uno all'altro. Gli interventi chiaramente comporteranno a chiusura della tratta interessata dai lavori in maniera progressiva e alternata delle fermate. Le tratte interdette saranno coperte dal servizio di bus sostitutivi per agevolare lo spostamento dei viaggiatori in città.

Metro A di Roma: quando riaprono Repubblica, Barberini e Spagna

Per quanto riguarda la riapertura delle tre fermate, pare che Spagna tornerà accessibile entro la settimana di Pasqua, mentre Barberini entro fine aprile. Repubblica, chiusa ormai da sei mesi, dovrebbe riaprire entro metà maggio.