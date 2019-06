Il caldo asfissiante annunciato da giorni è arrivato sul Lazio e su Roma, mettendo in ginocchio i cittadini della regione e della Capitale. Inizia la fase cruciale delle temperature africane, visto che nelle giornate di oggi e domani si sfioreranno punte di 40 gradi percepiti. L'arrivo di Lucifero ha gettato l'intero Paese nella morsa del caldo, in particolare Roma, dove per giovedì 27 e venerdì 28 giugno sono previste temperature altissime sia sulla Città Eterna che nell'intera Regione, con il rischio di possibili ondate di calore. Per questo motivo il Comune di Roma qualche giorno fa aveva predisposto un piano approvato dalla Protezione Civile per affrontare l'emergenza caldo: in questo sistema esistono vari livelli d'allerta, fino al livello 4, il punto più alto della scala di allerta. Oggi e domani a Roma sono previste forti ondate di calore, motivo per il quale sono tutti invitati a prestare la massima attenzione a non uscire nelle ore più calde della giornata. Ecco le previsioni meteo per la giornata odierna e per domani.

Meteo a Roma e nel Lazio di giovedì 27 giugno

Oggi sarà una giornata all'insegna del caldo torrido e delle temperature roventi, a tal punto che il Ministero della Salute ha diramato l'elenco delle 16 città con bollino rosso, tra le quali è presente Roma. Per la giornata odierna e domani si raggiungeranno i 37 gradi intorno alle ore 14 in quasi tutta la regione, per il momento della giornata in cui si registrerà il picco di caldo. A complicare il tutto ci sarà la quasi totale assenza di vento, con i primi fenomeni ventosi che saranno deboli intorno alle 12. Le temperature massime si raggiungeranno dalle 11 alle 15 e sfioreranno i 37 gradi, mentre le minime si percepiranno intorno alle 23 con 24 gradi percepiti.

Meteo a Roma e nel Lazio di venerdì 28 giugno

Così come per oggi anche domani Roma rientrerà nell'elenco di città dove vige il bollino rosso, il più alto livello d'allerta per le condizioni meteorologiche. A differenza della giornata odierna le temperature massime sfioreranno i 36 gradi invece dei 37, ma il periodo d'allerta resta sempre lo stesso, con l'invito a non uscire dalle 11 alle 15 a causa del caldo asfissiante. La temperatura massima si registrerà intorno alle 14 e toccherà i 36 gradi a Roma e in quasi tutto i Lazio, mentre la minima si percepirà intorno alle 23 con 24 gradi. I venti saranno in prevalenza assenti, con un filo d'aria moderato che proverrà nel tardo pomeriggio da Ovest-Sud-Ovest.