Bollino rosso e allerta caldo di livello 3, il più alto nella scala. A Roma, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, domani e dopodomani, giovedì 27 e venerdì 28 giugno, si raggiungeranno i 36 gradi intorno alle 14, l'orario più caldo della giornata, con la temperatura percepita a 37 gradi. Già alle 8 di mattina, però, comincerà a fare caldo con il termometro che non scenderà sotto i 26 gradi. Per quanto riguarda le altre città del Lazio, il termometro toccherà i 37 gradi a Latina, Rieti e Viterbo e i 35 a Frosinone. Quando si verifica un'allerta caldo come quella prevista per domani e dopodomani, si legge sul bollettino del Ministero della Salute, c'è una condizione da ‘ondata di calore', con condizioni di elevato rischio che permangono per 3 o più giorni consecutivi e con allerta dei servizi sanitari e sociali.

Il ministero della Salute informa che il "livello 3 (bollino rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute". In generale si consiglia di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, evitare le zone particolarmente trafficate, evitare di fare attività fisica nelle ore più calde, trascorrere le ore più calde nella stanza più fresca della casa, trascorrere se possibile alcune ore in un luogo climatizzato, riparati la testa con un cappello chiaro e usa occhiali da sole, utilizzare creme protettive, bere tanti liquidi, ma poche bevande gassate o zuccherate, o tè o caffè, evitare bevande troppo fredde e bevande alcoliche, segurie un'alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne ed evitando cibi elaborati e piccanti, consumare molta verdura e frutta fresca.