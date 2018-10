Allerta meteo codice rosso e scuole chiuse oggi a Roma. Una città semi paralizzata nell'attesa dell'annunciata violentissima tempesta. Ma per ora l'atteso nubifragio non si è scatenato: precipitazioni ordinarie nella notte e alle prime luci del mattino e vento forte, ma nulla fuori dall'ordinario, dopo che ieri si sono registrate numerose strade allagate e alberi caduti. Tanto che sono molti i romani già pronti a criticare l'operato dell'amministrazione. È presto però per dire che l'allarme è cessato: la situazione dovrebbe notevolmente peggiorare a partire dalle prossime ore. È nel pomeriggio infatti, quando la perturbazione che si sta abbattendo in queste ore sulla Liguria scenderà lungo la costa Tirrenica, che è atteso il peggio.

Scuole chiuse oggi a Roma

"Lunedì 29 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado nella città di Roma resteranno chiuse per gli studenti. – ha annunciato nella serata di ieri il comune – A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, che prevede forti venti, piogge intense e temporali, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che prevede la sospensione dell'attività didattica ed educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell'infanzia, su tutto il territorio cittadino. "Gli istituti saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici. Il provvedimento si è reso necessario per prevenire situazioni di pericolosità per l'incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale", conclude la nota.