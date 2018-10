in foto: Un albero caduto in via Innocenzo X (Facebook)

Il maltempo sta creando grossi disagi a Roma. Strade che sembrano fiumi a causa degli allagamenti e alberi che crollano per l'azione combinata di vento e incuria stanno creando grossi disagi ai cittadini. Domani, lunedì 29 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado della Capitale resteranno chiuse: la decisione è stata presa dal Comune in seguito all'allerta meteo che indica per le prime ore della giornata di domani un peggioramento delle già critiche condizioni atmosferiche. Già nella giornata odierna, comunque, sono stati oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco: alberi sono caduti in strada a Valmontone e, nella Capitale, in zona Casalotti, in via Cavallotti e in via Innocenzo X, come testimoniato da diversi cittadini sui social network. Strade allagate in via Trionfale e in via Casal del Marmo. La situazione non è migliore nel resto della regione: nel Reatino, sulla Salaria, c'è stato purtroppo un tragico incidente con quattro morti a Ponte Buita. Si sospetta che lo scontro sia frontale sia avvenuto anche a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.