Matteo Salvini torna ad attaccare ancora una volta la sindaca di Roma Virginia Raggi, e stavolta lo fa con delle dichiarazioni rilasciate al programma televisivo Agorà, in onda su Rai 3. "Quella di Virginia Raggi è una pessima amministrazione della città – ha detto il ministro dell'Interno – Ma non è che chiedo le dimissioni perché è stata indagata per anni". Un nuovo affondo che, per ora, non ha ancora avuto repliche. Sono mesi che tra il vicepremier e la sindaca di Roma non scorre buon sangue. Più volte Salvini l'ha invitata alle dimissioni, dicendo che non è in grado di amministrare Roma. I vertici della Lega di Roma e del Lazio hanno incontrato il ministro dell'Interno con il quale hanno discusso un piano per la capitale alternativo a quello di Raggi. "Per noi la Raggi ha davanti ancora due anni, se poi cadesse prima, accorgendosi del manifesto fallimento, noi siamo pronti", ha detto Maurizio Politi, consigliere capitolino del Carroccio. Insomma, la Lega vuole Roma.

Salvini vs Raggi, la spaccatura sul ‘Salva Roma'

Il botta e risposta tra Virginia Raggi e Matteo Salvini va avanti da mesi. Lui attacca la sindaca dicendo che la città è sporca e piena di topi, lei gli dice di andare a lavorare e non pensare solo a cambiarsi le felpe. Lui le dice di dimettersi, lei di darle una felpa per andare a sgomberare CasaPound. E così, all'infinito, fino al nuovo affondo di oggi. Lo scontro più duro, qualche settimana fa, sul cosiddetto ‘Salva Roma', che avrebbe dovuto rinegoziare il debito della capitale, che ammonta complessivamente a 12,8 miliardi di euro. Cinque dei sette punti del ‘Salva Roma', sono stati stralciati durante la discussione al Consiglio dei ministri. Un braccio di ferro tra Lega e M5s che ha messo a dura prova il governo, diviso proprio sul debito della capitale.