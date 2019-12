Martina Oro, la ventenne morta in un incidente stradale su via Braccianese Claudia tifava Roma e aveva la passione per le moto. Le immagini pubblicate su Facebook la immortalano sorridente, insieme ad amici e parenti, al mare, allo stadio e in viaggio in giro per l'Europa. Martina era di Ponton dell'Elce, frazione di Anguillara Sabazia e ha frequentato l'Istituto tecnico Luca Paciolo di Bracciano. La notizia della sua improvvisa scomparsa avvenuta nella notte di domenica scorsa si è diffusa velocemente nel territorio alle porte della Capitale e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia della giovane, volata in cielo troppo presto. "Sogna, sii diverso e non perderti mai i dettagli" si legge sopra una foto che la ritrae a bordo di una moto rosso fuoco, casco in testa e sciarpa giallorossa al collo.

Morta Martina Oro: i messaggi d'addio degli amici

Appresa la notizia che della tragica perdita, a partire dalla mattina presto di domenica sono iniziati a comparire post di cordoglio sulla bacheca Facebook di Martina. Claudia scrive: "Mi dispiace tanto. Ricordo benissimo quando giocavamo insieme a calcetto". Altri lasciano solo un cuore, toccante il messaggio degli amici: "Non abbiamo più parole, ma soltanto un grande vuoto dentro il cuore. Una parte di noi se n'è andata via".

In fin di vita l'amica rimasta coinvolta nell'incidente

Ilenia, l'amica di Martina, si trova in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma. Ricoverata nel reparto di Rianimazione, la giovane ha riportato fratture in diverse parti del corpo e la prognosi è riservata. Rimasta coinvolta nell'incidente stradale in cui è deceduta la ventenne di Ponton dell'Elce, è stata estratta dal veicolo ridotto a un groviglio di lamiere per poi essere consegnata nelle mani dei paramedici arrivati in eliambulanza, che l'hanno trasportata in volo nel nosocomio della Capitale.

L'auto sbanda e finisce contro un albero

Secondo le informazioni apprese, poco prima delle ore 2.30 di domenica 15 dicembre le due ragazze erano a bordo di un'auto e stavano transitando lungo via Braccianese Claudia, che collega il comprensorio sabatino a Roma quando, il veicolo ha sbandato e si è schiantato contro a uno degli alberi che costeggiano la carreggiata. Il sinistro è avvenuto a seguito di una manovra di sorpasso, l'auto, rientrando nella corsia avrebbe slittato finendo fuori strada. Purtroppo inutili per Martina i soccorsi.

I residenti: "Via Braccianese è pericolosa, buia e stretta"

I residenti conoscono bene la pericolosità della Braccianese, una strada stretta, costeggiata da alberi e per gran parte scarsamente illuminata o, a tratti, totalmente al buio. Lo scorso 4 novembre a perdere la vita contro un albero Vittoria Giorgetti, una quattordicenne che viaggiava a bordo di un'auto nel territorio di Manziana. Ed la stessa strada dove, a luglio 2018 è stato trovato morto in una cunetta completamente coperta dalla vegetazione Matteo Barbieri, il diciannovenne scomparso nel nulla a bordo della sua moto Honda 500 rossa, di rientro a casa dopo il turno di lavoro al ristorante Capperi alla Balduina. Il suo cadavere è stato rinvenuto dopo otto giorni dai poliziotti del Commissariato Flaminio, giunti sul posto dopo la segnalazione di un venditore di frutta e verdura poco distante.