in foto: Vittoria Giorgetti

È Vittoria Giorgetti la quattordicenne morta ieri in un terribile incidente a Manziana, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto la mattina di ieri, domenica 3 novembre in via Lazio, località Scopetoni, la strada che collega il centro urbano al litorale. Secondo le informazioni apprese, al momento dell'accaduto la piccola Vittoria era a bordo di un'auto, al volante c'era una parente. Per cause non note e in corso d'accertamento, la donna ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato ed ha urtato un albero. L'impatto è stato molto violento. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e che, preoccupati delle condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nell'incidente, hanno chiesto l'immediato intervento dei soccorsi.

La quattordicenne è morta

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, a raggiungerle un gran dispiegamento di sirene. Il personale sanitario del 118 ha prestato i primi soccorsi alla giovane, ma data la criticità delle sue condizioni, è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza. Il mezzo di soccorso è atterrato poco distante dal luogo del sinistro, i paramedici l'hanno trasportata a bordo e trasferita all'ospedale Gemelli di Roma. Una corsa disperata contro il tempo. Purtroppo Vittoria è deceduta nel corso del pomeriggio, intorno alle ore 16, a causa delle ferite e gravi traumi riportati. Inevitabili i disagi alla circolazione, la strada è stata chiusa per agevolare le operazioni, fino al termine dell'intervento. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della stazione di Manziana, della Compagnia di Bracciano e gli agenti della polizia locale che hanno svolto gli accertamenti di rito.

Lutto per Vittoria Giorgetti

Appresa la notizia poco dopo l'accaduto, la comunità è scossa per la perdita dell'adolescente, volata in cielo troppo presto. Manziana e i paesi limitrofi si sono stretti intorno al dolore della famiglia, a mamma Cristina e a papà Cesare. I cittadini stavano aspettando aggiornamenti sulle sue condizioni di salute fin dalla mattina, dopo che la notizia dell'incidente si è diffusa in breve tempo. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook di adulti e giovanissimi. Tra questi, Stefania scrive: "Ma cosa si può dire di fronte alla morte di ragazzi in tenera età? Niente….. Non si riesce neanche a parlare…. Un'altra bimba salita in cielo…. Un altro choc, un altro grande, grandissimo dolore…". "Ci stringiamo intorno alla famiglia di Vittoria – sono le condoglianze del consigliere Cinque Stelle del Comune di Bracciano Marco Tellaroli – Un altro angelo volato via troppo presto".