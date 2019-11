in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente questa mattina a Manziana in provincia di Roma dove una ragazzina di 14 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada. La giovane vittima era in compagnia di una parente che guidava la vettura e che invece è rimasta ferita non è in pericolo di vita.

L'allarme è scattato in mattinata quando le forze dell'ordine sono state chiamate a intervenire in via Lazio, in località Scopetoni, a causa di un incidente. Insieme con i carabinieri della compagnia di Bracciano sono giunti anche i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Il personale medico ha tentato di prestare le prime cure alla 14enne le cui condizioni sono apparse subito disperate, tanto da richiedere l'intervento dell'elicottero Pegaso21, che ha trasportato la giovane al Policlinico Gemelli intorno all'ora di pranzo.

Purtroppo però le ferite riportate dalla 14enne nello schianto erano troppo gravi e i medici ne hanno constatato il decesso qualche ora dopo intorno alle 16. Meno gravi invece le ferite riportate dall'altra donna che era in auto con la vittima e che era al volante della vettura. La polizia locale insieme con i militari ha effettuato i rilievi per tentare di ricostruire quanto accaduto: secondo una prima ipotesi sembra che l'auto abbia perso improvvisamente il controllo mentre percorreva via Lazio finendo per uscire fuori strada e schiantarsi contro un albero. Stando a quanto si apprende non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.