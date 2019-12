in foto: Martina Oro

È Martina Oro la ventenne morta nella notte nell'incidente stradale lungo via Braccianese Claudia nel territorio di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. L'amica che era con lei, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma. Al momento è ricoverata in rianimazione, la prognosi è riservata. Ha riportato fratture in diverse parti del corpo. Le sue condizioni di salute al momento sono stabili ed è sedata. Secondo quanto si apprende, le due ragazze sono di Ponton dell'Elce, frazione del Comune lacustre.

Incidente mortale su via Braccianese

I fatti risalgono a questa notte, domenica 15 dicembre. Erano circa le ore 2.30 e le due ragazze, a bordo di un'auto, stavano percorrendo via Braccianese Claudia, all'altezza del chilometro 16,300, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la vettura è uscita fuori strada probabilmente a seguito di una manovra di sorpasso, e si è scontrata contro un albero. L'impatto è stato molto violento: la ventenne è deceduta sul colpo, mentre l'altra ragazza è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che le hanno estratte dal veicolo.

Una ragazza morta e una ferita ad Anguillara

Per Martina non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate. Date le condizioni di salute dell'altra giovane, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che l'ha trasportata all'ospedale Gemelli di Roma. Presenti per i rilievi scientifici necessari al caso i carabinieri della Compagnia di Bracciano e della Stazione di Anguillara Sabazia, che hanno svolto gli accertamenti di rito.