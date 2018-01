La vicenda risale al 2014 quando un docente di musica fu denunciato per un presunto caso di molestie sessuali ai danni di una studentessa di undici anni. In servizio presso un istituto comprensivo della capitale, poi sospeso dall'insegnamento, l'uomo ora rischia di finire a processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minore. La procura di Roma ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per il docente di 64 anni. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Maria Monteleone, avrebbero portato prove sufficienti a carico dell'insegnane per istruire il processo. Da parte sua l'uomo si è invece sempre dichiarato innocente. La famiglia della vittima degli abusi ha annunciato la volontà di costituirsi come parte civile contro quell'uomo che aveva il dovere di tutelare loro figlia, e che invece avrebbe usato il suo potere per farle del male.

Arrestato prof del Massimo per violenza sessuale su un'alunna.

La notizia della richiesta di rinvio a giudizio, arriva proprio quando un altro grave caso di abusi a scuola è venuto alla luce nel prestigioso liceo Massimo, una nota scuola cattolica dell'Eur. Qui una studentessa di 15 anni avrebbe subito violenze da parte di un docente, abusi che sarebbero andati avanti per almeno due mesi. L'insegnante, un uomo di 53 anni, è stato arrestato dopo alcune settimane di indagini scaturite dalla denuncia dei genitori della minore, che hanno intercettato i messaggi e le foto (anche esplicite) che l'uomo mandava alla minore. Un episodio che arriva dopo la denuncia di un professore di filosofia del liceo Tasso, accusato di molestie da tre studentesse.