Un professore del prestigioso liceo classico Torquato Tasso di Roma è indagato per molestie. Il docente, che insegna Storia e Filosofia, avrebbe inviato numerosi messaggi dal contenuto sessualmente esplicito a tre sue studentesse, due delle quali minorenni. La notizia è riportata da diversi mezzi di informazione. Il fascicolo è stato aperto dal pubblico ministero Francesca Passaniti, del pool del reati sessuali, prima di Natale, a seguito degli esposti presentati dalle studentesse che sarebbero state molestate. Il docente, che è al Tasso da pochi anni, è stato dapprima ascoltato come persona informata dei fatti e adesso, dopo la nomina di un avvocato, sarà invece interrogato in qualità di indagato. Dovrà chiarire al magistrato il significato dei messaggi inviato alle sue studentesse, le motivazioni che lo hanno spinto a inviarli e anche altri dettagli, ad esempio come sia venuto in possesso dei numeri di telefono delle ragazze.

Il docente è stato sospeso.

A quanto pare, però, i messaggi inviati non avrebbero bisogno di molte spiegazioni: si tratterebbe di messaggi indiscreti, di natura personale e via via sempre più spinti, che l'uomo avrebbe scambiato con le sue studentesse su una popolare applicazione di messaggistica, Whatsapp. Le chat, contenenti gli apprezzamenti e le proposte hard del docente, sono state consegnate dalle ragazze in procura, dopo che le stesse studentesse hanno trovato il coraggio di vincere l'imbarazzo e la sudditanza psicologica nei confronti del loro professore e si sono confidate con i rispettivi genitori. Il preside del liceo Tasso, il prestigioso istituto di via Sicilia in cui hanno studiato personaggi come Alberto Moravia, Vittorio Gassman, Walter Veltroni e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, è stato già ascoltato come persona informata dei fatti. Al momento però dal liceo, chiuso per le festività natalizie, non è arrivato alcun commento sulla vicenda. Il docente indagato, nel frattempo, è stato sospeso momentaneamente in attesa di sviluppi sulla vicenda.