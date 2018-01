"Buonanotte amore, scusa". Questo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è il testo dell'ultimo messaggio inviato dal docente del liceo Massimo dell'Eur, alla studentessa di 15 anni di cui avrebbe abusato sessualmente per almeno due mesi. Massimo De Angelis, insegnante 53enne di italiano e latino, è stato arrestato ieri dopo un'indagine partita lo scorso 23 dicembre, a partire dalla denuncia presentata dai genitori della minore. Si erano accorti che qualcosa non andava nella figlia, così hanno deciso di guardare nel cellulare della ragazza trovando quei messaggi inequivocabili. L'uomo da quanto si apprende le avrebbe inviato anche delle foto nudo, invitando poi ovviamente a cancellare quelle chat esplicite.

Le violenze sarebbero avvenute in un'aula delle medie del Massimo – che va dalle elementari fino al liceo – dove il docente dava ripetizioni alla ragazza. Una comunità sotto choc quella della prestigiosa scuola cattolica, nei cui corridoi sono passati l'ex sindaco Rutelli e il numero uno della Bce Mario Draghi, per fare due nomi tra i tanti.. Genitori, insegnanti e studenti si chiedono come sia stato possibile che tutto sia accaduto proprio dove la 15enne doveva essere più al sicuro, dentro la sua scuola con un insegnante. E l'Istituto gestito dalla Rete Gesuiti Educazione prende parola con un comunicato ufficiale: "L’Istituto sta apprendendo solo ora fatti che ignorava e rispetto ai quali, ove fossero accertati, è parte offesa e quindi, in un eventuale processo penale, si costituirà parte civile. Si affida perciò alla Magistratura, nella quale nutre assoluta e piena fiducia. Dal punto di vista disciplinare, azionerà nei confronti del docente il procedimento disciplinare imposto dalla legge per accertare i fatti anche sotto questo profilo, che è quello che rientra nella sua diretta responsabilità".