in foto: Outlet Valmontone

A causa del vento fortissimo è stata disposta la chiusura dell'outlet di Valmontone, uno dei più noti nei dintorni della Capitale insieme a quello di Castelromano. Domani (domenica 24 febbraio), informa l'azienda, il centro sarà regolarmente aperto dalle 10 alle 21.

L'annuncio pubblicato sulla pagina ufficiale dell'outlet di Valmontone su Facebook: "A causa delle forti raffiche di vento di portata eccezionale previste nel corso dell’intera giornata, avvisiamo i visitatori che il Valmontone Outlet questo pomeriggio resterà chiuso in via precauzionale per garantire la massima sicurezza dei clienti e dei dipendenti del village".

Tre morti nel Lazio a causa del vento fortissimo

Ad Alvito, provincia di Frosinone, due pensionati sono morti schiacciati da un muro crollato a causa del forte vento. A Guidonia Montecelio, nei dintorni di Roma, un albero è caduto su un'automobile in transito. Morto praticamente sul colpo il conducente della vettura. Nella Capitale sono decine le segnalazioni di alberi caduti a causa del vento forte.