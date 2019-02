in foto: Albero cade su un taxi in viale Trastevere, Roma. Nessun ferito

Caos a Roma per il vento fortissimo che sta soffiando da questa mattina. Ancora disagi nel pomeriggio, soprattutto a causa della chiusura di un tratto di via del Muro Torto, per un albero caduto, che sta causando forti rallentamenti nel traffico. Code anche sulla tangenziale all'altezza del Foro Italico per un'incidente. Tragedia sfiorata a Trastevere dove un albero è caduto su un taxi in viale Trastevere, all'altezza di piazza Mastai. "Ero fermo al posteggio, stavo aspettando che salisse un cliente. Poi ho sentito un botto, ma non mi sono reso conto subito di quello che era successo", ha raccontato il tassista all' agenzia Adnkronos. Fortunatamente l'uomo è rimasto illeso, ma la sua vettura è stata danneggiata pesantemente. Traffico bloccato su viale Trastevere in entrambe le direzioni di marcia.

Fortissimo vento a Roma, tram interrotti e bus deviati

Problemi anche al tram 8 perché nel crollo dell'albero sono stati danneggiati anche i cavi elettrici che alimentano la linea. Per questo il servizio in direzione di piazza Venezia è limitato a largo Bernardino da Feltre. Bus sostitutivi sono attivi tra largo Bernardino da Feltre e piazza Venezia e viceversa. Atac informa anche che i tram 3 e 19 sono interrotti a piazza Galeno per rami caduti sui cavi dell'alimentazione. Deviazioni, per presenza di rami sulla carreggiata per i bus 188 in zona ponte Milvio, 160 e 61 in zona piazzale del Brasile, 175 in via delle Terme Deciane, 718-719 a Testaccio. Problemi anche sulla ferrovia Roma-Viterbo, interrotta sempre a causa del forte vento.