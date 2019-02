in foto: Uno degli alberi caduti a Roma per il vento forte – Foto Facebook Riprendiamoci Roma

Raffiche di vento fortissimo a Roma, dove si segnalano diversi alberi e molti rami caduti in tutti i quartieri della Capitale. Disagi maggiori, per il momento, ai Parioli dove un grosso pino marittimo è caduto su due macchine parcheggiate all'altezza del civico 50 di via dei Monti Parioli. Al momento tutto il traffico è bloccato perché il tronco si trova ancora al centro della carreggiata. Non si segnalano comunque feriti. In generale sono stati in mattinata circa 50 gli interventi effettuati dalla polizia locale per i disagi causati dalle forti raffiche di vento. Problemi sono stati registrati, sempre per rami o alberi caduti, a Monteverde, all'Eur, a San Giovanni e al Nomentano, al Flaminio, a Montemario, al Salario e sulla Cassia. Per il momento non si registrano feriti, anche se in zona Cassia sarebbe stata presa in pieno un'automobile in movimento, ma nessuno è rimasto coinvolto. Problemi anche in via Casal del Marmo, dove un tratto di strada è stato chiuso proprio a causa di un albero caduto che occupa interamente la carreggiata. Albero caduto anche all'altezza del Muro Torto, dove la circolazione è praticamente bloccata in direzione piazza del Popolo.

Vento forte a Roma, in via Frattina una tegola colpisce un passante

Disagi anche nel centro storico, nel cuore di Roma. A via Frattina, per esempio, una tegola, fortunatamente leggera, si è staccata dal tetto di un edificio e ha preso in testa un 50enne dirigente alberghiero. Sanguinante, è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni non sono gravi.

"I cittadini romani sono ormai da tempo disperati ma l'aver paura di uscire di casa per un una pioggia o soffio di vento non l'avevano mai provata. Il sindaco Raggi e il Movimento 5 Stelle sono riusciti anche in questo. Dopo tre anni di mancate manutenzioni succede come oggi che con un vento un po' più forte gli alberi vengono giù come birilli. È inaccettabile", dichiara in una nota il vice segretario del Partito democratico Roma, Mariano Angelucci.

Nei dintorni di Roma, a Guidonia Montecelio, questa mattina un albero è crollato su una macchina in movimento. Il conducente dell'automobile è morto praticamente sul colpo.