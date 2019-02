L'ondata di maltempo che ha colpito il Lazio, così come tutto il resto d'Italia, ha fatto registrare un morto anche a Guidonia Montecelio, dove a perdere la vita è stata una persona di 45 anni che si trovava all'interno della sua automobile su via Maremmana. Mentre era in transito, infatti, un albero è improvvisamente crollato, probabilmente a causa del forte vento, all'altezza dell'Acquapiper, colpendo in pieno la Fiat Panda sulla quale stava viaggiando.

Nulla da fare per la persona alla guida, che è morta sul colpo. La strada, nel punto dove è crollato l'albero uccidendo il guidatore della Fiat Panda, è stato così chiuso al traffico per consentire le operazioni di ripristino. Subito giunte sul posto anche le forze dell'ordine ed i soccorsi, che però non hanno potuto fare altro che constatare la morte del guidatore. Continuano intanto da diverse ore le forti raffiche di vento, che da stanotte stanno flagellando buona parte d'Italia. Tanti i rami caduti, tra cui anche in zona Guidonia Montecelio, dove è avvenuto l'incidente. Rami caduti anche in paese e lungo la via Maremmana stessa, in direzione Marcellina.