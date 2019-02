in foto: Il muro caduto ad Alvito, Frosinone, che ha provocato la morte di due persone

L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia ha raggiunto anche il basso Lazio, dove ha causato due morti: le vittime si sono registrate infatti nel Comune di Alvito, in provincia di Frosinone, schiacciate da un muro che improvvisamente è crollato. La tragedia sarebbe stata causata dal forte vento che in queste ore sta colpendo la zona: poco dopo le ore dieci di questa mattina, infatti, un muro è crollato colpendo quattro persone in via Colle Mattarino, nel comune frusinate di Alvito.

Quattro le persone investite dai detriti, due delle quali hanno perso la vita: si tratta di Guido Albassi, settantunenne anni di Veroli, e Carlo Diana, settantatreenne residente ad Alvito, ma originario di Casal di Principe, nel casertano. Le altre due persone risultano invece soltanto ferite: si tratta di Vincenzo Diana, settantasettenne di Alvito e di Franco Seppero, settantenne anni di Veroli. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per la messa in sicurezza della zona e per verificare la stabilità della parte di muro rimasta in piedi. Sempre nel Lazio si registra anche una terza vittima per il maltempo: una persona di quarantacinque anni che era all'interno della sua Fiat Panda su via Maremmana, a Guidonia Montecelio, che è stata colpita in pieno da un albero sradicato probabilmente dal forte vento di queste ore.