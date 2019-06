Dodici tifosi romanisti sono stati sanzionati per alcuni episodi di violenza avvenuti all'interno della Curva Sud dello Stadio Olimpico. Gli scontri sono avvenuti in occasione del derby tra la Lazio e la Roma del 2 marzo di quest'anno, quando poco prima del fischio d'inizio alcuni esponenti dei gruppi ultras "Roma", "Fedayn" e "Magliana" sono venuti alle mani a seguito di una disputa dovuta all'organizzazione della coreografia. Nei confronti di alcuni di loro è partita la denuncia da parte della Digos, che ha portato a 12 provvedimenti di Daspo fino a un massimo di cinque anni. In totale sono quattro i sostenitori sottoposti alla sanzione più elevata, con la previsione aggiuntiva dell'obbligo di firma vista l'aggravante della recidiva. Nei confronti di altri sei è scattato un Daspo di 4 anni, mentre per i due restanti è previsto un periodo di allontanamento dagli stadi e dai palazzetti per i prossimi 5 anni, senza tuttavia l'obbligo di firma. Ora i sostenitori sanzionati saranno chiamati a difendersi dalle accuse di violenza privata con le varie circostanzi aggravanti collegate al reato principale.

Ecco il motivo che ha portato al Daspo per 12 tifosi giallorossi

Lazio e Roma sono storicamente rivali calcistiche, con entrambe le tifoserie che si sono rese protagoniste di scontri negli anni passati. Nessuno si sarebbe mai immaginato che la rissa principale si sarebbe verificata tra tifosi della stessa squadra all'interno della loro curva. A venti minuti dal fischio d'inizio della partita alcuni rappresentanti del gruppo ultras "Roma" si sarebbero messi d'impegno per allestire la coreografia, decisione che non sarebbe andata giù ad alcuni tifosi dei "Fedayn" e a una rappresentanza del gruppo "Magliana", che hanno assistito alla scena dall'alto. Alcuni di loro avrebbero preso di mira un tifoso appartenente al gruppo "Roma", minacciandolo a più riprese. Dopo la prima spintonata sarebbe partita una violenta colluttazione tra le frange contrapposte, alla quale sono seguiti calci, pugni e sputi. I motivi degli scontri sarebbero legati alla mancata volontà da parte dei gruppi "Fedayn" e "Magliana" di allestire la coreografia, che invece era l'obiettivo della sezione dei "Roma". La Procura e la Digos hanno visionato le immagini, riuscendo a identificare 12 tifosi. Nei loro confronti è scattato il provvedimento di Daspo, emesso dalla Divisione Anticrimine.