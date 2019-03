Una giornata difficile fuori e dentro il campo per il tifo giallorosso. Come se non bastasse la debacle in campo, con il sonoro 3 a 0 inflitto dalla Lazio alla squadra di De Rossi e compagni, tensioni in Curva Sud dove a inizio partita si è registrata anche una vera e propria rissa tra gruppi ultras. Tutto nasce dalla coreografia "scoperta" e filmata dagli ultras della Lazio qualche giorno prima della partita. Una figuraccia che ha avuto pesanti conseguenze, tra cui un'aggressione di un gruppo di tifosi biancocelesti in un bar di Casal Bertone il cui titolare è uno dei leader del gruppo ultras dei ‘Roma'. Bilancio della spedizione punitiva di giovedì sera un ferito e il locale devastato a colpi di bastone.

All'inizio della partita – dopo le tensioni registrate all'esterno con il lancio di petardi e pietre contro gli agenti – il gruppo dei Fedayn è sceso dalla parte alta della Sud per regolare le controversie proprio con il gruppo dei Roma, dove negli scorsi anni sono confluiti molti gruppi ultras presenti nella fascia bassa della curva a ridosso del vetro. Il risultato è stata una scazzottata avvenuta sotto l'occhio delle forze dell'ordine in cui ad avere la meglio, sarebbero stati proprio i Fedayn. Momenti di tensione che hanno fatto andare in secondo piano quello che accadeva in campo. Prima che tornasse l'ordine sono serviti una decina di minuti, con diversi tifosi rimasti contusi, e qualche momento di paura tra chi si è trovato in mezzo senza centrarci nulla. Ancora non è chiaro quali conseguenze avrà l'episodio negli equilibri interni alla Sud che, al contrario della Nord saldamente in mano agli Irriducibili, è divisa in diversi gruppi nessuno dei quali in grado di mantenere l'egemonia sul tifo organizzato romanista. Un fragile equilibrio che ciclicamente salta dando vita a riposizionamenti e rimescolamenti delle alleanze.