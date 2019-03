Da piazza Santa Maria Consiliatrice si gira verso via Prenestina, prendendo via di Casal Bertone. Qua si trova un bar, ha cambiato gestione da poco, ed è uno dei luoghi di riferimento dei "Roma" gruppo ultras della Curva Sud che espone la sua pezza con su scritto solo il nome della città e lo scudetto della squadra con la Lupa Capitolina. Dietro il bancone si trova spesso e volentieri uno dei capi del gruppo. Ed è proprio lui che giovedì sera almeno quattro esponenti di spicco della tifoseria biancoceleste sono venuti a cercare, non trovandolo hanno menato a destra e a manca a sprangate, ferendo un uomo e devastando il locale. Poi si sono dati alla fuga a tutta velocità.

Gli ultras della Lazio – da quanto apprende Fanpage.it – hanno voluto mostrare i muscoli prima del derby di questa sera, dopo che già a distanza erano volate parole grosse. "Se la venissero a prendere con noi", aveva detto dalla trasmissione radio degli Irriducibili il leader Diabolik, al secolo Fabrizio Piscitelli. Il nodo del contendere le minacce dei tifosi della Roma ai cugini dopo che sui social erano state diffuse le immagini della coreografia della Sud per il derby, "scoperta" in un capannone da un tifoso laziale, il cui nome e foto sono poi comparse su forum, gruppi Facebook e WhatsApp.

Non è certo se l'antefatto dove ricercare le ragione del raid punitivo sia questo, ma di certo la stracittadina di questa sera all'Olimpico si annuncia infuocata fuori e dentro il campo. Attesi 50.000 spettatori e uno schieramento di sicurezza imponente per evitare contatti. L'allerta per gli incidenti è al massimo e già qualcuno critica la prima decisione del questore fresco di nomina Carmine Esposito. Da tempo il clima prima di una partita non si faceva così teso nella capitale, con gli ultras della Lazio in cerca di "riscatto" nel mondo ultras dopo aver perso gli "scontri diretti" con diversi tifoserie avversarie in casa e in trasferta.