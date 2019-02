Roma ha un nuovo questore: Carmine Esposito, 62 anni, fino alla decisione del Consiglio dei ministri presa questo pomeriggio ricopriva lo stesso incarico a Bari. Andrà a prendere il posto di Guido Marino che da giovedì 28 febbraio andrà in pensione. Esposito arriva nella capitale dopo una lunga carriera in prima linea contro la criminalità organizzata.

I successi nella lotta contro la camorra

Nel 1988 prende servizio presso la Squadra Mobile di Napoli e da qui, distintosi per i suoi meriti, arriva Centro Interprovinciale della Criminalpol sempre di Napoli. Qui rimarrà fino al 1994 mettendo a segno storiche operazioni contro la camorra: tra gli altri l'arresto di Rosetta Cutolo, superlatitante e sorella di Raffaele Cutuolo, e di altri esponenti di spicco del clan, poi il colpo durissimo inferto al clan La Torre con l'arresto tra gli altri del boss Augusto La Torre.

Già questore a Trapani, Brescia e Bari

Nell'ottobre del 2000 comincia la sua carriera dietro una scrivania dal gabinetto della questura di Salerno, da qui approda successivamente alla questura di Palermo e nel 2005 alla neocostituita Direzione Centrale Anticrimine della Polizia. Nel 2010 la promozione a dirigente Superiore della Polizia diventando prima questore di Trapani, poi questore a Brescia e Bari.

I saluti di Virginia Raggi e Nicola Zingaretti

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha dato il suo saluto all'ormai ex questore Marino e dato il benvenuto al nuovo inquilino di via San Vitale su Twitter: "Auguri di buon lavoro a Carmine Esposito nuovo questore di Roma. Ringrazio Guido Marino per il lavoro svolto nella nostra città". Saluti e auguri di buon lavoro anche dal governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Rivolgo le mie più sincere congratulazioni al neo Questore di Roma, Carmine Esposito per l'importante e autorevole incarico ricevuto al fine di garantire ordine e sicurezza per la città di Roma. Ringrazio altresì Guido Marino al quale rivolgo un ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni".