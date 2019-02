Un video pubblicato lo scorso martedì dalla pagina Facebook de "La Voce della Nord", la trasmissione radiofonica degli Irriducibili della Lazio, sta scaldando il clima prederby nella capitale. Nel filmato di pochi secondi si vede la coreografia della Curva Sud della Roma in preparazione. Sull'enorme lenzuolo si riconosce il profilo di una lupa, e i colori giallo e rosso la fanno da protagonista. "Nun ve sfugge niente… OPS!!!", è l'ironico commento. Subito tra i social e le trasmissioni radiofoniche dei tifosi rimbalzano i commenti al filmato, tra insulti e scaramucce, finora solo verbali. In particolare sarebbe stato "individuato" l'autore del video, forse un custode del capannone dove i tifosi romanisti stanno preparando il loro show sugli spalti. Una foto dell'uomo sta circolando tra Facebook e gruppi WhatsApp, accompagnato da un minaccioso messaggio: "Fai il video alla coreografica poi piangendo chiami le guardie per farti portare via! F.A. infame".

A messaggi di questo tenore ha risposto ieri pomeriggio il leader degli Irriducibili, Fabrizio ‘Diabolik' Piscitelli, sempre dai microfoni della Voce della Nord: "È solo un padre di famiglia, sta fuori da certe dinamiche. Non è un ultras, se ve la dovete prendere con qualcuno prendetevela con noi". Il clima così si infiamma fuori e dentro il campo, con una stracittadina che si svolgerà in serale e che vedrà un imponente schieramento di forze dell'ordine per evitare ogni tipo di contatto prima e dopo la partita fuori lo stadio Olimpico. Una sfida importante quella tra Lazio e Roma, soprattutto in chiave Champions a guardare la classifica, con nessuna delle due squadre che si può permettere di accontentarsi o di non dare il massimo. Per questo il clima sugli spalti sarà fondamentale.