Bottiglie, sedie rotte, mazze da baseball e addirittura un palo divelto. Notte movimentata fuori l'Higlander Pub di via della Primavera, nel cuore di Centocelle, luogo di ritrovo abituale dei membri del gruppo ultras della Roma Fedayn, Questi, presenti in gran numero per festeggiare un compleanno, si sono scontrati con i membro di un'altra sigla della Curva Sud, i Roma. Ne è nata una rissa andata avanti per alcune decine di minuti, fino a che le forze dell'ordine giunte sul posto con dieci volanti non hanno messo in fuga entrambe le fazioni. Le forze dell'ordine sono ora a lavoro per capire cosa sia accaduto e individuare i responsabili dello scontro che ha coinvolto almeno quaranta persone, non risultano al momento denunciati o identificati.

Quanto accaduto la scarso notte sarebbe il risultato di uno scontro interno alla Curva Sud che va avanti dall'ultimo derby, quando la tifoseria organizzata giallorossa si è presentata divisa e senza coreografia. La tensione infine è sfociata in una scazzotta tra Roma e Fedayn: questi ultimi sono "scesi" dalle gradinate superiori dove sono collocati, per "dare una lezione" ai Roma che sono invece posizionati con il loro striscione a ridosso del vetro. L'assalto portato al pub dei rivali sarebbe stato organizzato proprio per "vendicare" quanto accaduto sugli spalti alcune settimane fa.

Tradizionalmente il tifo romanista è diviso in gruppi diversi, che quasi sempre hanno convissuto pacificamente tra avvicendamenti, ostilità e alleanze, ma non è certo la prima volta che si arriva a un conflitto aperto. Se i Fedayn sono uno dei gruppi storici, il più longevo tra quelli al momento rappresentati, i Roma sono l'unione di diversi gruppi minori che hanno conquistato negli ultimi anni un ruolo importante, in particolare nella parte bassa della Sud.