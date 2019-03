in foto: Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta il 22enne ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I dopo un violento scontro tra la sua moto e un furgone in sosta in via delle Cave, in zona Colli Albani a Roma. Il ragazzo è deceduto nella serata di ieri, domenica 3 marzo, dopo aver lottato diverse ore tra la vita e la morte. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio quando, per cause non note, il giovane era a bordo del suo veicolo a due ruote ed era in strada, percorrendo la via che collega l'Appia Nuova alla Tuscolana. Secondo le informazioni apprese, improvvisamente, avrebbe perso il controllo della moto e ha finito la sua corsa contro un furgone parcheggiato. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e l'ha trasportato con urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute sono parse ai medici fin da subito particolarmente critiche ed è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul posto sono intervenute tre pattuglie del gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale, che si sono occupate della gestione del traffico e dei rilievi del caso. Stando alle prime ricostruzioni da parte degli agenti, sembra che il motociclista abbia fatto tutto da solo.

Due incidenti mortali sull'Appia

Il bilancio delle vittime della strada di ieri, oltre al motociclista 22enne deceduto in ospedale è di altri due incidenti mortali sulla statale Appia. Il primo è avvenuto ieri mattina nel territorio di Fondi, in provincia di Latina, dove un ciclista di 53 anni è stato investito da un furgone. Nel pomeriggio un motociclista di 27 anni di Velletri, Lorenzo Battistini, è morto a seguito di uno scontro con un'automobile.