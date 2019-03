in foto: Incidente in motorino (La Presse)

Due incidenti mortali nelle ultime ventiquattro ore sulla statale Appia. Il primo è avvenuto nella mattinata di ieri, 3 marzo, all'interno del territorio di Fondi, Latina, tra Fondi e Monte San Biagio. Stando a quanto si apprende un ciclista di 53 anni è stato investito da un furgone. Il conducente del mezzo si è fermato e ha allertato i soccorsi. Inutile l'arrivo dell'eliambulanza del 118. L'uomo è morto pochi istanti dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Per consentire i rilievi del caso un tratto dell'Appia è stata chiusa dalla polizia. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare.

Secondo incidente mortale sull'Appia, morto un 27enne

Poche ore più tardi, nel pomeriggio, sull'Appia si è verificato un secondo incidente mortale. Questa volta la vittima è un motociclista di 27 anni di Velletri. Stando a quanto si apprende, una moto si sarebbe scontrata con un'automobile. Rimasti feriti anche coloro che si trovavano a bordo della vettura e le loro condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli uomini di Anas e le forze dell'ordine, che hanno cercato di ricostruire la dinamica dello scontro. A causa dell'incidente l'Appia è stata chiusa al traffico all' altezza del km 87,800, nel comune di Pontinia, in provincia di Latina, il luogo esatto in cui si è verificato questo secondo incidente mortale. Ancora non sono state diffuse le generalità delle due vittime di ieri.