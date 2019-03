in foto: Lorenzo Battistini, 27 anni, morto in un incidente sulla via Appia

Ha visto morire il fratello davanti ai suoi occhi. Tornavano da un pranzo al mare a Terracina e stavano percorrendo la via Appia, tutti in sella alle loro quattro motociclette, quando improvvisamente Lorenzo Battistini è stato preso in pieno da un'automobile. In sella insieme a lui c'era la sua fidanzata. Il fratello e gli altri amici, stando a quanto riporta il Messaggero, hanno assistito a tutta la scena e hanno visto Lorenzo, 27 anni, che veniva sbalzato in aria e atterrava diversi metri più avanti. Ferita anche la ragazza, soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso. Sconosciute rimangono, per il momento, le sue condizioni di salute. E' ricoverata a Roma all'ospedale San Camillo. A pochi metri di distanza c'erano due amici e il fratello di Lorenzo, più grande di lui di due anni. Entrambi sono residenti a Velletri, comune dei Castelli Romani. Tantissimi sono su Facebook i messaggi d'addio a Lorenzo. Sulla sua bacheca aveva pubblicato tante fotografie di motociclette, la sua grande passione.

Lorenzo Battistini, morto in un incidente sull'Appia

Il terribile incidente è avvenuto lungo la via Appia all'interno del comune di Pontinia. La dinamica del fatto è ancora da accertare, ma sembra che quando è avvenuto lo scontro gli automobilisti stessero superando le automobili in fila di ritorno dal mare. Un'automobile avrebbe svoltato improvvisamente a sinistra e avrebbe preso la moto del ragazzo. L'impatto è stato fortissimo e il 27enne è morto praticamente sul colpo. Ieri, sempre sull'Appia, si è verificato un altro incidente mortale: un ciclista è stato investito da un furgone ed è morto praticamente sul colpo. In entrambi i casi il tratto di strada interessato è stato chiuso per diverso tempo.