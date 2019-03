in foto: Lorenzo Battistini, morto a 27 anni

Si chiama Lorenzo Battistini il 27enne di Velletri che è morto ieri in un incidente avvenuto lungo la via Appia. La tragedia è avvenuta poco dopo le 16 di domenica 3 marzo. Stando a quanto ricostruito la moto del ragazzo, una Yamaha, si è scontrata con una Opel Corsa per cause ancora da accertare. In sella alla due ruote c'era anche la giovane fidanzata di Lorenzo, trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale San Camillo. Sconosciute le sue condizioni di salute. Il ragazzo è stato invece soccorso sul posto dal personale medico del 118, ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare niente per lui. "Non ci sono parole quando un giovane ci lascia in questo modo…Ciao Lorenzo Battistini, Riposa in Pace", commenta su Facebook Alessandro Priori, assessore del comune di Velletri, paese dei Castelli Romani dove il ragazzo risiedeva. Su Facebook sono tantissimi i messaggi d'addio per Lorenzo, come quello di Daniele, che scrive: "Amico mio…che dire?! Sono veramente sconvolto…questa proprio non me l'aspettavo! No, proprio no! Non riesco a crederci cazzo! Sento ancora la tua risata, unica e inconfondibile…quante serate, quante risate! Nemmeno lontanamente avrei pensato che un giorno invece di dirti "che dici lò?!" ti avrei detto…Riposa in Pace Lorenzo Battistini ! Ti porterò sempre nel mio cuore…Te vojo bene Lò".

Ieri un altro incidente mortale sull'Appia

Ieri si è verificato anche un altro incidente mortale lungo la statale Appia. Quest'ultimo è avvenuto durante la mattinata di ieri, domenica 3 marzo, nel territorio di Fondi, provincia di Latina. Un ciclista di 53 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone. Il conducente si è fermato a prestare i primi soccorsi e ha allertato il 118. Inutili i tentativi degli operatori sanitari di salvare l'uomo. Pochi giorni fa il conducente di un furgone era morto dopo che il suo mezzo era uscito improvvisamente di strada sempre sull'Appia, che si conferma, almeno nel tratto a sud di Velletri, come una delle strade più pericolose del Lazio.