in foto: Foto di repertorio

Scontro tra un taxi e uno scooter sul lungotevere Testaccio, Roma, all'altezza di ponte Sublicio. Stando a quanto si apprende un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito. Il suo mezzo a due ruote, per cause ancora da chiarire, è stato preso in pieno da un taxi e poi, dopo aver sbandato, ha urtato violentemente un palo di un semaforo. Praticamente illeso il tassista, soccorso e trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. Serie invece le condizioni del 58enne. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno indagando sulla vicenda per cercare di ricostruire la dinamica.

Incidente a Colli Albani, grave un motociclista di 22 anni

Sempre a Roma nel primo pomeriggio di ieri in via delle Cave, zona Colli Albani, un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto mentre si trovava in sella alla sua moto. Il giovane è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni. La sua prognosi rimane riservata. Sul posto sono intervenute tre pattuglie del gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale, che si sono occupate della gestione del traffico e dei rilievi del caso. Stando alle prime ricostruzioni da parte degli agenti, sembra che il motociclista abbia fatto tutto da solo.