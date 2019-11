Questa notte il Baraka Bistrot, bar di Centocelle che nei giorni scorsi ha espresso solidarietà a La Pecora Elettrica, è stato incendiato. Sono stati i proprietari a mostrare le foto del locale devastato dalle fiamme: non si hanno ancora molte informazioni, ma sembra che – come nel caso di via delle Palme – il rogo abbia origine dolosa. Solo mercoledì notte è stato appiccato il fuoco a La Pecora Elettrica, già bruciata lo scorso 25 aprile. Ignoti l'hanno distrutta proprio il giorno prima della sua riapertura: i ragazzi della caffetteria l'avevano appena finita di ricostruire grazie alla solidarietà degli abitanti del quartiere e non, che avevano fatto delle donazioni. Solo un mese prima, invece, era stata incendiata una pizzeria sempre in via delle Palme. In quel caso è stata fermata una persona, denunciata a piede libero. Ma ormai è chiaro che a Centocelle c'è un problema.