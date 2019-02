È stato reso pubblico dal quotidiano il Tempo il filmato di una telecamera di video sorveglianza di un tabaccaio che immortala il momento in cui Manuel Bortuzzo viene ferito in piazza Eschilo all'Axa, la notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio. Il 19enne, rimasto paralizzato da un proiettile che ha colpito la colonna vertebrale, si trovava di fronte il distributore automatico, insieme alla fidanzata che indossava una felpa con il cappuccio ed erano intenti a premere i pulsanti per comprare le sigarette. In quel momento la loro attenzione è stata attirata da Lorenzo e Daniel che li chiamavano da lontano mentre stavano passando a bordo dello scooter nero, poi lo sparo contro Manuel, che era a capo scoperto e si è accasciato a terra. Poi per circa un minuto urla e si dimena con le braccia, prima di perdere apparentemente i sensi. Immediatamente la fidanzata si è chinata sopra di lui per cercare il telefono e chiamare aiuto.

Manuel Bortuzzo: due arresti per tentato omicidio

Si sono costituiti i due ragazzi che, a bordo di uno scooter poi bruciato, hanno esploso il colpo di pistola. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni entrambi un figlio di pochi mesi a casa, sono tornati all'esterno del pub dove poco prima avevano fatto un rissa e, per lavare l'onta degli insulti e le minacce decidono di sparare. Forse volevano solo spaventare ma è buio e così non solo il colpo di pistola va a segno, ma sbagliano anche bersaglio e la loro "vendetta" colpisce un ragazzo che passava di lì per caso. Ieri si sono costituiti vedendo il cerchio stringersi sempre di più.

Il padre di Manuel: "Gli abbiamo detto che non camminerà più"

Ieri il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, ha raccontato alle telecamere di Fanpage.it il momento in cui con la moglie hanno detto al loro figlio che non potrà più camminare. Solo pochi giorni fa si allenava per andare alle Olimpiadi, da Treviso si era trasferito a Roma per allenarsi nel centro federale: "Manuel fisicamente è migliorato, le gambe non ci sono gli abbiamo detto che non ha nessuna possibilità motoria. Comunque gli abbiamo detto che lo portiamo in un centro specializzato quindi con delle ottime possibilità di migliorare la sua vita".