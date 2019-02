Hanno confessato i due ragazzi di Acilia di 24 e 25 anni: "Abbiamo sparato per sbaglio a Manuel Bortuzzo" hanno detto agli investigatori, durante l'interrogatorio di questo pomeriggio in Questura. I giovani sono stati fermati perché sospettati della sparatoria accaduta tra sabato e domenica scorsi davanti a un pub ad Axa, Roma, nella quale è rimasto ferito il 19enne, promessa del Nuoto, che ha riscontrato una lesione completa alla colonna vertebrale. I medici hanno detto che Manuel non potrà più camminare. Si tratta di due ragazzi di 24 e 25 anni, entrambi di Acilia, che sarebbero stati riconosciuti dal loro aspetto fisico: uno dei due infatti, ha il doppio taglio di capelli. A loro gli investigatori sono arrivati grazie alle descrizioni ricavate da alcune testimonianze. Entrambi questo pomeriggio sono stati portati in Commissariato, dopo una serie di evidenze investigative emerse a loro carico. I due ragazzi si sono presentati negli uffici accompagnati dai loro avvocati

Matteo Salvini: "Chi ha sparato a Manuel Bortuzzo deve marcire in galera"

Sul caso è intervenuto anche il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini che ha detto"Grazie alle Forze dell'Ordine per il consueto impegno e l'alta professionalità. Gli infami che hanno sparato a Manuel Bortuzzo devono marcire in galera: spero vengano individuati con certezza al più presto".