Sono arrivati ieri i primi tifosi del Liverpool, dei 5000 attesi in città per assistere questa sera al ritorno della semifinale di Champions League in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico. La Questura di Roma, di concerto con le due società di calcio e in collaborazione con le forze dell'ordine inglesi, ha approntato un imponente meccanismo di sicurezza per tutelare la trasferta dei tifosi d'Oltremanica ed evitare incidenti.

Già da ieri i primi supporters dei Reds si sono concentrati tra pub e ristoranti nella zona di largo Corrado Ricci e di Campo de' Fiori come indicato dalle forze dell'ordine italiane, che hanno presidiato in forze i due punti fino a tarda notte. Nessun problema o incidente con gli inglesi liberi di divertirsi tra cori e boccali di birra, ma invitati caldamente a rimanere nelle zone presidiate e indicate già da prima della partenza con un apposito vademecum diffuso in inglese tramite la società. Ai tifosi viene consigliato di concentrarsi in piazzale delle Canestre a partire dalle 15.00, da qui partirà un servizio navetta di Atac che condurrà i tifosi fino all'Olimpico in sicurezza. Già vietata la vendita di alcolici nei punti ritenuti sensibili.

Sono 40 gli hollingans ritenuti pericolosi

Secondo le forze dell'ordine inglese che monitorano il mondo del tifo, sono circa 40 i nomi di holligans già conosciuti e colpiti da specifici provvedimenti in passato legati alle violenze dentro o attorno gli stadi, che arriveranno a Roma per assistere al match, quindi non sottoposti a misura di Daspo. Gli ambienti del tifo organizzato, soprattutto romanista, sono tenuti sono stretta osservazione soprattutto dopo l'andata, che ha visto Sean Cox, un supporter dei Reds, finire in coma dopo alcuni incidenti avvenuti all'esterno dell'Anfield Stadium, protagonista un gruppetto di tifosi giallorossi in avvicinamento al proprio settore. Due giovani ultras romani di 20 e 29 anni sono tutt'ora in carcere a Londra in attesa di giudizio. Il sindaco di Roma Virginia Raggi e il suo omologo di Liverpool Joe Anderson hanno invitato i loro concittadini tifosi a dare vita ad una festa di sport, mentre l'ex capitano giallorosso Francesco Totti ha chiesto ai tifosi di essere "responsabili".