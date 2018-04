Allerta massima a Roma per la partita di ritorno della semifinale di Champions League tra As Roma e Liverpool, in particolare dopo gli incidenti dell'andata, in cui un tifoso dei Reds è finito in coma. La Questura di Roma ha messo a disposizione, già da diversi giorni, un vademecum relativo alla sicurezza e a come spostarsi in città indirizzato ai circa 5000 tifosi attesi nella capitale, e reperibile sul sito internet del club inglese. "Il capo della polizia di Roma ha il piacere di accogliere i sostenitori di Liverpool F.C. e augura loro un soggiorno piacevole e sicuro nella capitale. – si legge nel documento – I sostenitori britannici che arriveranno a Roma usufruendo del servizio ferroviario sono invitati a fermarsi alla "Stazione Termini" per recarsi in centro città".

L'indicazione che arriva da via San Vitale è poi quella di "socializzare" in pub e ristoranti nei pressi di Campo de' Fiori e largo Corrado Ricci (Colosseo), zone che saranno presidiate dalle forze dell'ordine al fine di evitare incidenti e situazioni di tensione sotto il profilo dell'ordine pubblico. I tifosi ospiti saranno poi trasportati da piazzale delle Canestre all'Olimpico, dove saranno messi a disposizione dei bus dell'Atac che si occuperanno del trasbordo in sicurezza dei supporter del Liverpool a partire dalle 15.00, mentre le porte del settore degli ospiti (Distinti Nord) apriranno alle 17.00.

Dalle 7.00 del 1 maggio alle 07.00 del 3 maggio è vietato nella zona di piazzale delle Canestre e nei dintorni dell'Olimpico: