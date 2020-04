A oggi, 4 aprile 2020, sono oltre 3mila i casi di coronavirus nel Lazio. Crescono i positivi e i ricoveri anche se, fanno sapere dalla Regione Lazio, con un ‘trend in lieve discesa', ‘per la prima volta sotto al 5%. Aumentano quindi le persone guarite e i dimessi, mentre diminuiscono leggermente i ricoveri negli ospedali. "Al Policlinico Umberto I nessun decesso nelle ultime 24h e sei persone sono guarite, a Viterbo abbiamo avuto zero decessi nelle ultime 48h e Roma città prosegue nella lenta discesa – ha dichiarato l'assessore regionale alla Regione Lazio, Alessio D'Amato – Ho visitato questa mattina il COVID Center del San Filippo Neri ho trovato una squadra eccezionale, fortemente motivata e voglio ringraziarli per il grande contributo che stanno offrendo per tutto il sistema sanitario regionale".

Nel Lazio fatti oltre 45mila tamponi

Finora nel Lazio sono stati fatti oltre 45mila tamponi. Lo ha dichiarato ieri in una conferenza stampa insieme a Nicola Zingaretti Alessio D'Amato, che ha poi consigliato i cittadini di diffidare dai privati che si offrono di fare tamponi a pagamento. "A oggi nessun laboratorio privato può dare validazione scientifica ai tamponi, tranne lo Spallanzani. Nel Lazio ha avuto questo riconoscimento solo lo Spallanzani. Lo dico ai cittadini perché c'è chi sta lucrando". Nei prossimi giorni saranno trasferiti dalla Lombardia due pazienti, uno da Como e uno da Milano. Saranno curati a Roma. "Indispensabile solidarietà in questo momento e siamo ben felici di mettere a disposizione le nostre strutture sanitarie".