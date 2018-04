Max Pezzali, Nek e Francesco Renga in concerto al Palalottomatica; l'innovativa musica dei Maneskin dal vivo al Teatro Quirinetta; una giornata all'aria aperta nell'affascinante scenario naturale dei Giardini della Landriana; la seconda edizione del La Città della Pizza arriva al Guido Reni District; il musical di grande successo mondiale "Billy Elliot" in scena al Sistina. Queste le nostre idee per trascorrere questo fine settimana, all'insegna del bel tempo, nella Capitale in compagnia di amici o in famiglia in modo piacevole, stimolante ed anche goloso.

Venerdì 6 aprile

Max Pezzali, Nek e Francesco Renga al Palalottomatica

Fa tappa a Roma l'incredibile tour che vede i tre cantanti italiani insieme protagonisti sul palco. Un concerto che si prospetta esplosivo, durante il quale gli artisti interpreteranno dal vivo i più grandi successi delle loro straordinarie e ultra venticinquennali carriere, quelli che li hanno consacrati colonna sonora di intere generazioni. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 35 euro.

Sabato 7 aprile

I Maneskin in concerto al Teatro Quirinetta

Dopo il grande successo ottenuto grazie ad X Factor la band romana composta dai giovanissimi Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, si esibirà live nella Capitale alle ore 21:00; un'occasione da non lasciarsi sfuggire per ascoltare le originali sonorità proposte dal gruppo, un mix di indie rock, raggae e pop, che si amalgama perfettamente con la vocalità soul del frontman. Costo del biglietto, 22 euro.

I Giardini della Landriana aprono ai visitatori

La stupenda location naturale, arricchita ulteriormente dalla fioritura di primavera, apre di nuovo le porte a chi vuole passare una bella giornata immerso nella natura, lontano dal caos e dalla vita frenetica quotidiana. Lo spazio verde è anche un Dog Friendly Garden, dove gli amici a quattro zampe hanno libero accesso. Biglietto d'ingresso: 8 euro.

Domenica 8 aprile

La Città della Pizza al Guido Reni District

L'evento che ha come protagonista indiscusso il prodotto iconico italiano è in scena a Roma. Oltre 50 i maestri pizzaioli presenti, 12 le cosiddette “case”, ossia le postazioni che ospiteranno le altrettanto diverse pizzerie, ognuna delle quali proporrà margherita o marinara, un cavallo di battaglia e una special edition pensata appositamente per la manifestazione, per un totale di oltre 100 differenti pizze suddivise nelle categorie “napoletana”, “all'italiana”, “da degustazione”, “al taglio” e “fritta”. Ingresso gratuito. Orario di apertura: dalle 11:00 alle 23:00.

Billy Elliot al Teatro Sistina

Dopo l'enorme successo di pubblico e critica delle precedenti stagioni, torna sul palco fino al 22 aprile l'appassionante musical diretto e adattato da Massimo Romeo Piparo. Un concentrato di tenacia, sorrisi e lacrime, la storia appassionante del celebre ballerino che nell'austera e bigotta Inghilterra della Thatcher non vuole rinunciare al grande amore per la danza. Orari dello spettacolo: dal martedì al sabato ore 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 27,50 euro.