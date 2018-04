Dopo il grande successo ottenuto grazie ad X Factor, i Maneskin sono in tour in giro per l'Italia con un concerto in grado di stupire il pubblico. La band romana, composta dai giovanissimi Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, farà tappa a Roma al Tetro Quirinetta sabato 7 aprile alle ore 21:00; un'occasione da non lasciarsi sfuggire per ascoltare dal vivo le sonorità inedite proposte dal gruppo rivelazione del 2017, un mix di indie rock, raggae e pop, che si amalgama perfettamente con la vocalità soul del frontman. Costo del biglietto, 22 euro.

Segno distintivo: trasgressione

Provocatori e magnetici, talentuosi e sfrontati: nonostante la loro giovane età, questi quattro “coatti” (come amano definirsi loro stessi) hanno una padronanza del palco davvero ammirevole e sanno intrattenere ed entusiasmare il loro pubblico come pochi. C’è molto rock nell'anima dei Maneskin, come anche un pizzico di punk ribelle, ma la loro peculiare cifra stilistica è l'esagerazione, voluta e cercata, altamente visibile in alcune esibizioni sopra le righe, che li ha già fatti diventare degli idoli non solo per gli adolescenti; memorabile a questo proposito la pole dance del loro leader Damiano in tacchi a spillo e maglia a rete. Il concerto al Quirinetta li vedrà esibirsi dal vivo sui seguenti brani: "Let’s get it started", "Take me out/ Somebody told me", "Un temporale", "You need me", "Breezeblocks", "Gimme shelter", "Pyro", "Gangsta’s Paradise", "Master blaster", "Alors on dance", "Recovery", "Dirty Diana", "Beggin’", "Hey Mama", "Vengo dalla luna", "Prisoners/ Catch me", "Kiss this" e il loro inedito "Chosen".

Come raggiungere il Teatro Quirinetta

Situato in via Marco Minghetti 5, è raggiungibile nei seguenti modi: in metro, linea A fermate Spagna o Barberini; in autobus, linee 118-71-80-83-60-62-85-160 e 492; in auto, disponibili parcheggi a pagamento in piazza della Pilotta e piazza Santi Apostoli.