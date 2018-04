Arriva al Palalottomatica il 4 ed il 6 aprile l'incredibile tour che vede Max Pezzali, Francesco Renga e Nek insieme protagonisti sul palco. Un concerto che si prospetta esplosivo, durante il quale i tre cantanti interpreteranno dal vivo per la prima volta congiuntamente i più grandi successi delle loro straordinarie e ultra venticinquennali carriere, quelli che li hanno consacrati colonna sonora di intere generazioni. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 35 euro acquistabili online su TicketOne.

Un'eccezionale scaletta

Tanti i brani che i tre artisti porteranno in scena, alcuni a tre voci, alcuni in duetto e qualcuno cantato da solista. Canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana contemporanea quali: "Come mai", "Con un deca", "Hanno ucciso l’uomo ragno", "Gli anni", "L’universo tranne noi", "Nessun rimpianto", "Tieni il tempo", "Sei fantastica", "Sei un mito", "Ti sento vivere", "Almeno stavolta", "Fatti avanti amore", "Lascia che io sia", "Laura non c’è", "Sei grande", "Sei solo tu", "Se io non avessi te", "Se telefonando", "Se una regola c’è", "Unici", "Angelo", "A un isolato da te", "Cambio direzione", "Ci sarai", "Era una vita che ti stavo aspettando", "Il mio giorno più bello nel mondo", "La tua bellezza", "Nuova Luce", "Raccontami", "Vivendo adesso", e naturalmente non potrà mancare il loro singolo "Duri da battere". Ad accompagnare Pezzali, Nek e Renga sul palco una band di nove elementi composta da: Fulvio Arnoldi, Stefano Brandoni, Davide Ferrario, Luciano Galloni, Ernesto Ghezzi, Chicco Gussoni, Enzo Messina, Lorenzo Poli e Dj Zak.

Come raggiungere il Palalottomatica

Situato in piazzale Pier Luigi Nervi 1, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea B fermata Eur Palasport; in autobus, linee 714-671-780 e 79. Per chi invece si sposta in auto, dal Grande Raccordo Anulare prenda l'uscita 26 e prosegua poi dritto per via Pontida e via Cristoforo Colombo.