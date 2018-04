Sabato l'alta pressione si manterrà ben salda in Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato sul Lazio, dove i cieli risulteranno generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Tra sera e notte previste lievi velature sulle coste. Domenica invece l'arrivo di una nuova perturbazione porterà con sé un aumento della nuvolosità e dalla tarda sera anche piogge sparse. Temperature minime in leggero aumento, massime in rialzo con punte di 23°C-24°C. Venti moderati di Scirocco sulle zone costiere, tra deboli e moderati sulle aree interne; sino a tesi da Sud in quota. Mari poco mossi.

Roma: sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, precipitazioni nella notte, temperatura massima 21°C, minima 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est.

Frosinone: sabato bel tempo e cieli tersi, temperatura massima 20°C, minima 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica nuvolosità sparsa e rovesci nella notte, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Est.

Latina: sabato ampio soleggiamento, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima 21°C, minima 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Est.

Rieti: sabato giornata caratterizzata da bel tempo, temperatura massima 22°C, minima 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest. Domenica poco nuvoloso e piogge in serata, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Viterbo: sabato sole e tempo stabile, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, previste precipitazioni nelle notte, temperatura massima 21°C, minima 7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est.