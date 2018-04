Tutte le sigle dei cartoni animati più amati, quelle che hanno fatto un epoca, riproposte dal vivo all'Ex Dogana da Cristina D'Avena; #Eterna2771, si festeggia al Pincio l'importante ricorrenza del compleanno di Roma; Cinecittà mostra i suoi segreti grazie ad uno speciale tour; Jovanotti protagonista di 10 date all'insegna della grande musica al Palalottomatica; lo spettacolo "Shine on! The Pink Floyd Opera" al Teatro Olimpico. Queste le nostre proposte per trascorrere questo fine settimana primaverile nella Capitale in modo incredibilmente piacevole.

Venerdì 20 aprile

Cristina D'Avena in concerto all'Ex Dogana

Dopo aver registrato una lunga serie di sold out in tutta Italia, la vera ed unica regina delle sigle dei cartoni animati si prepara a regalare ai tutti i nostalgici degli anno '90 un incredibile live. Da "I Puffi" ad "Occhi di Gatto", da "Kiss Me Licia" a "Mila e Shiro", da "Pollon a "Denver", da "Lady Oscar" a "Calimero", "Doraemon" e molte altre ancora; impossibile non lasciarsi travolgere! Inizio ore 21:00, costo del biglietto 12 euro.

Sabato 21 aprile

#Eterna2771 per festeggiare il compleanno di Roma

Due giornate intense il 21 e il 22 aprile, piene di appuntamenti e di ospiti speciali, per festeggiare questa importante ricorrenza. La manifestazione che celebra la fondazione della Città Eterna risalente al 21 aprile del 753 a.c., è giunta alla terza edizione e si prepara ad accogliere i visitatori al Pincio. Musica, desideri, spettacolo, fitness, street art, karaoke itinerante, live set e tanto altro ancora per un evento imperdibile e completamente gratuito. Orari: dalle 12:00 alle 24:00.

Alla scoperta di Cinecittà segreta

Un tour all'interno dei luoghi nascosti, riservati di solito esclusivamente gli addetti ai lavori, dove si è creato ed ha preso vita il grande cinema. Appuntamento speciale in giornata alla Palazzina Presidenziale, un gioiello dell’architettura degli anni ’30 dove vengono conservati arredi, bozzetti scenografici ed elementi scenici. Un raro esempio di architettura razionalista i cui spazi interni vengono per la prima volta aperti al pubblico. Orari per la visita: 11:30 e 15:15. Costo del biglietto 15 euro.

Domenica 22 aprile

Jovanotti al Palalottomatica

Il suo ultimo disco "Oh, vita", pubblicato nel mese di dicembre, è subito salito in vetta alle classifiche italiane. Il cantautore romano si prepara adesso a stupire i suoi fans con un concerto unico, ricco di effetti speciali completamente nuovi nel panorama italiano; due ore e mezza di grande musica all'insegna di romanticismo ed energia. Date: 22-23-25-26-28-29 aprile e 1-2 maggio, inizio ore 21:00. Biglietti a partire da 49,45 euro.

"Shine on! The Pink Floyd Opera" al Teatro Olimpico

Uno spettacolo che racconta l'evoluzione della celebre band inglese, che ha cambiato per sempre la storia del rock ed ha segnato i tempi, dal 1967 ad oggi. Un'incredibile esperienza di rock-art proposta dagli Animals Pink Floyd che coniuga musica live con più di due ore di performance teatrali e coreografie di danza. Inizio alle 21:00, costo del biglietto 23 euro.