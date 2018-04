Due giornate intense quelle del 21 e del 22 aprile, piene di appuntamenti e di ospiti straordinari, per festeggiare alla grande l'importante ricorrenza del Compleanno di Roma. #Eterna 2771, la manifestazione che celebra la fondazione della Città Eterna risalente al 21 aprile del 753 a.c., è giunta alla terza edizione; dopo la Città dell'Altra Economia a Testaccio e i giardini sulle rive del Laghetto dell'Eur, si prepara ad accogliere i visitatori al Pincio, all'interno della rassegna "Il Villaggio per la Terra". Musica, desideri, spettacolo, fitness,street art, il karaoke itinerante di Radio Rock, live set e tanto altro ancora per un evento imperdibile e completamente gratuito. Orari: dalle 12:00 alle 24:00.

Un ricco ed originale programma

Tanti gli appuntamenti in programma per questi due giorni di festeggiamenti: allo Street Art Corner quattro artisti romani racconteranno la città dipingendola dal vivo su altrettante Vespa Pioggia messe a loro disposizione, e saranno inoltre in mostra le 15 opere realizzate su pallet l'anno precedente ed in seguito devolute alle Biblioteche di Roma; all'Area Smart Luca Vecchi coinvolgerà i visitatori in un'intervista sulla vera essenza della romanità a bordo, naturalmente, di smart elettriche; il Karaoke Rock Bike, dediche alla Città Eterna in diretta su Radio Rock; la simbolica Notte dei Desideri, quando si libereranno in cielo, nello stesso momento, i 2771 palloncini rappresentanti le candeline di compleanno; spazio anche al gioco con il Torneo di Biliardino Roma Sud Vs Roma Nord. Diverse attività per tutta la famiglia interesseranno anche il Galoppatoio di Villa Borghese quali: La Città dei Bambini, dedicata alla costruzione in legno da parte dei più piccoli di una possibile Roma del futuro; Palco Libero, dove ogni persona che ritiene di avere un talento potrà esibirsi sabato per 30 minuti davanti al pubblico; prevista invece domenica la Masterclass di Zumba Fitness.

Come raggiungere la Terrazza del Pincio

Situata all'interno di Villa Borghese, e' uno dei luoghi più romantici e pittoreschi della Capitale, dalla quale si gode di una vista mozzafiato sulla città. E' raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea A fermate Flaminio o Spagna; in autobus, linee 71-160-490 e 495. Per chi invece si sposta in auto, sono disponibili in zona diversi parcheggi.