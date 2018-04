Niente stadio quest'anno, ma ben dieci date di grande musica al Palalottomatica per il gradito ritorno nella Capitale di Jovanotti, in tour in Italia e in Europa. Dopo lo straordinario successo ottenuto con l'ultimo disco "Oh, vita", pubblicato nel mese di dicembre e subito salito in vetta alle classifiche italiane, il cantautore romano si prepara a stupire tutti i suoi fans con un concerto unico ed assolutamente speciale. Date: 19-20-22-23-25-26-28-29 aprile e 1-2 maggio, inizio ore 21:00. Biglietti a partire da 49,45 euro. Un po' di apprensione, però, viene da un problema che ha già portato Jovanotti ad annullare una delle due date di Bologna: un edema alle corde vocali ha costretto il cantante a rinunciare a un'esibizione. Si tratta tuttavia di un malessere che dovrebbe guarire entro tre giorni (da trascorrere in assoluto silenzio) e che dunque lascia sperare che il concerto di Roma si farà.

La scaletta del concerto, tra ritmi frenetici ed intensi lenti

Effetti speciali come in Italia non si erano ancora mai visti, un palco innovativo che lascerà il pubblico a bocca aperta. Ma soprattutto alcune tra le canzoni più belle del repertorio del cantante romano, un mix sensazionale di pezzi romantici e di brani travolgenti: "Ti porto via con me", "Le canzoni", "Penso positivo", "In Italia", "Oh vita", "Sbam", "Gli immortali", "Mi fido di te", "Sbagliato", "Baciami ancora", "Chiaro di luna", "Fame", "L’ombelico del mondo", "A te", "Ti sposerò", "Ragazza magica", "L’estate addosso", "Tutto l’amore che ho", "Safari", "Tensione evolutiva", "Sabato", "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang", "Ciao mamma", "Ragazzo fortunato", "Le tasche piene di sassi", "Gente della notte", "Mezzogiorno", "Viva la libertà", ed il medley "Non m’annoio – Attaccami la spina – Muoviti muoviti – Una tribù che balla – Tanto tanto tanto". Ad accompagnarlo, i musicisti Saturnino, Riccardo Onori, Leo Di Angilla, Cristian Noochie Rigano, Franco Santarnecchi, Gareth Brown, Jordan McLean, Matthew Bauder e Gianluca Petrella.

Come raggiungere il Palalottomatica

Situato in piazzale Pier Luigi Nervi 1, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea B fermata Eur Palasport; in autobus, linee 714-671-780 e 79. Per chi invece si sposta in auto, dal Grande Raccordo Anulare prenda l'uscita 26 e prosegua poi dritto per via Pontida e via Cristoforo Colombo.