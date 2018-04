Dopo aver registrato una lunga serie di sold out in tutta Italia, arriva per la prima volta all'Ex Dogana venerdì 20 aprile alle ore 21:00 Cristina D'Avena, colei che ha fatto sognare intere generazioni con le sue canzoni, la vera ed unica regina delle sigle dei cartoni animati. Da "I Puffi" ad "Occhi di Gatto", da "Kiss Me Licia" a "Mila e Shiro", da "Pollon a "Denver", da "Lady Oscar" a "Calimero", "Doraemon" e molte altre ancora; un vero e proprio revival per tutti i nostalgici! La serata continuerà poi con la migliore musica e le grandi hit tutte da ballare degli anni '90. Costo del biglietto: 12 euro.

Musica senza età

Esordisce all'età di 3 anni e mezzo cantando "Il valzer del moscerino" allo Zecchino d'Oro ed aggiudicandosi il terzo posto. Da lì inizierà a percorrere la sua strada verso il successo: tra canzoni e dischi di grande successo, ad interpretazioni come attrice di telefilm per ragazzi come "Love Me Licia", fino al ruolo di conduttrice in programmi di intrattenimento come "Game Boat". La sua notorietà è trasversale, è amata dai bambini come dagli adulti. Riprova di questo è l'album "Duets-Tutti cantano Cristina", pubblicato il 10 novembre 2017 e diventato in meno di due mesi disco di platino. Sedici sigle incise e arrangiate nuovamente per l'occasione, una collaborazione tra la cantante ed altrettanti artisti della musica italiana ognuno in duetto in una diversa canzone con la D'Avena: avremo quindi ad esempio J-Ax in "Pollon, Pollon combinaguai", Loredana Bertè in "Occhi di gatto", Arisa in "Magica, magica Emi", Emma Marrone in "Jem", Elio in "Siamo fatti così", Noemi in "Una spada per Lady Oscar" ed Ermal Meta in "Piccoli problemi di cuore"; big del panorama musicale nostrano che non hanno esitato a calarsi nel magico mondo dei cartoni animati.

Come raggiungere l'Ex Dogana

Situata in viale dello Scalo San Lorenzo 10, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in tram con le linee 3-5-14-19; in autobus con le linee 50-71-105-150 e in metro scendendo alla fermata Vittorio Emanuele della Linea A.